Manifest konserine binlerce kişi akın etti! Gecenin sürprizi Süperstar Ajda Pekkan oldu

Son dönemin yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubu, dün akşam Yenikapı'da hayranlarıyla buluştu. Konsere binlerce Manifest hayranını katıldı. Coşkulu kalabalık konserde doyasıya eğlendi.

Konseri izleyenler arasında Enes Koçak-Eylül Tumbar, Cemre Baysel, Saadet Işıl Aksoy, Buse Terim ve kızları, Çağla Ilıcalı ile Melisa Ilıcalı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Nur Fettahoğlu gibi ünlü isimler de vardı.

HİLAL YELEKÇİ KORKUTTU

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest grubu, gece boyunca “Zamansızdık”, “Daha İyi”, “Rüya”, “Snap” ve “Toz Pembe” gibi sevilen şarkılarını seslendirirken danslarıyla da dikkat çekti.

Konser sırasında bacağında ani ve şiddetli bir ağrı oluşan Hilal Yelekçi, ilk anlarda performansını sürdürse de ilerleyen dakikalarda kuliste sağlık kontrolünden geçti. Ancak konser bu anlarda da durmadı ve Esin, Lidya, Mina, Sueda, Zeynep sahnede seyircilerle sohbet etti.

Sağlık kontrolü sonrası konsere devam edebileceği söylenen Hilal Yelekçi ise arkadaşlarının yanına geri döndü. Alkışlarla sahneye çıkan Yelekçi'nin zaman zaman acı çektiği ve gözyaşlarına boğulduğu da dikkatlerden kaçmadı.

SÜPERSTAR AJDA PEKKAN SAHNEYE ÇIKTI

Yaşanan aksaklığa rağmen tüm hızıyla devam eden konserin sürprizi beyazlar içindeki Ajda Pekkan oldu. Manifest grubuyla Hileli şarkısında düet yapan Süperstar, sahneye görkemli bir giriş yaptı.

Bir taht üzerinde sahnede yerini alan Ajda Pekkan'a Manifest kızları eşlik etti. Böylece Pekkan ve Manifest, Hileli'yi ilk kez birlikte konserde söyledi. Bu anlar sosyal medyada da gündem oldu.