MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde

Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne aldı. Martin, sahne almadan önce ünlü şarkıcı Edis, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Son yıllarda Justin Timberlake, Kanye West gibi dünyaca ünlü isimler İstanbul'da hayranlarıyla buluşurken Latin pop yıldızı Ricky Martin de 15 yıl aradan sonra İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu.

Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde 1

RICKY MARTIN COŞTURDU

"Livin' la Vida Loca", "She Bangs" gibi şarkılarla dünya listelerinde yer alan şarkıcının sahnesi öncesinde ünlü şarkıcı Edis sevilen şarkılarını seslendirdi. Girişinde uzun kuyrukların oluştuğu konsere hareketli şarkılarıyla başlayan Martin, zaman zaman seyircilere Türkçe "İyi akşamlar, teşekkür ederim" diye seslendi. Şarkıcıya, sahnede dans ekibi de eşlik etti. TemaCC organizasyonuyla gerçekleşen konserde, katılımcılar en son 2011 yılında İstanbul'da şarkılarını söyleyen Latin popçuyu yeniden dinleme fırsatı yakaladı.

Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde 2

EDİS DE SAHNEYİ PAYLAŞTI

Öte yandan şarkıcı Edis, izlediği ilk büyük konserin Ricky Martin'in 1998 yılında İstanbul'da verdiği konser olduğunu belirterek, bu konser sonrası şarkıcı olarak sahneye çıkmaya karar verdiğini de anlattı. Ünlü popçu bu konserle Martin ile aynı sahneye çıkmış oldu.

Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde 3

"ÇOK BEKLEDİM BUGÜN İÇİN"

Öte yandan, konseri izlemeye gelen Dayana Arba adlı vatandaş, "Çok heyecanlıyım, Edis'in de yeni duydum ismini. Yeni öğrendim şarkılarını arkadaşlarımdan. Güzel olacak bence" diye konuştu.

İzleyiciler arasında yer alan Hana Zara ise, "Çok heyecanlıyım, 5-6 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Çok bekledim bugün için" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manifest konserine binlerce kişi akın etti! Gecenin sürprizi Süperstar Ajda Pekkan olduManifest konserine binlerce kişi akın etti! Gecenin sürprizi Süperstar Ajda Pekkan oldu
Yeni bölüm öncesi gündemde! Herkes senariste seslendiYeni bölüm öncesi gündemde! Herkes senariste seslendi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ricky Martin konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.