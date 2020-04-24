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Morhipo'dan Gift Card

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Morhipo'dan Gift Card

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, özel günlerinde sevdiklerinin yanında olmak isteyenler için Morhipo Gift Card seçeneğini sunuyor.

Morhipo.com açıklamasına göre, bu yıl 10 Mayıs’ta kutlanacak olan Anneler Günü’nde annelerinin yanında olamayacak, hediyelerini kendileri veremeyecek olanlar için bir çözüm sunan Morhipo Gift Card ile müşteriler annesine dilediği markadan dilediğini seçme özgürlüğünü hediye edebilirken, kadın giyimden dünyaca ünlü parfümlere, mutfak yardımcılarından teknolojik ürünlere, aksesuardan ayakkabıya kadar geniş bir yelpazede dilediği hediyeyi seçme ayrıcalığını sunabiliyor.

Evde kalınan bu günlerde anneler, 3 binden fazla markanın yüz binlerce ürününün yer aldığı Morhipo.com’da online alışveriş konforuyla hediyesine kavuşacak, bu özel günde annesinin yanında olmak isteyenler evlerinden çıkmadan annelerinin yüzünde kocaman bir gülümseme yaratacak.

Morhipo Gift Card’lar 50, 100, 250 ve 500 TL’lik seçenekleriyle Morhipo.com’da bulunuyor.

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