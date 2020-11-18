Moringa çayı nedir? Moringa çayının faydaları - Moringa çayının yararları

Beden sağlığını ve dengesini koruyan ve destekleyen besinlerin başında bitki çayları gelir. Bitki çayları doğallıklarının yanı sıra sağladıkları faydalar ile de sıkça tercih edilir. Bu bitkilerden biri olan moringa sağlığa katkıları sayesinde mucizevi bir bitki olarak bilinir. Son günlerde geniş kitleler tarafından sıkça tercih edilir. Moringa Çayı Nedir? Popülerleşmesi İle birlikte birçok kişinin aklına moringa çayı nedir sorusu takılmıştır. Moringa Oleifera bitkisi Afrika, Asya ve Orta Amerika’da yetişir. Anavatanı Hindistan’dır. Tohumundan yapraklarına tamamıyla şifalı bir bitkidir. Moringa Oleifera bitkisinin çiçek, koza , yaprak, meyve, kabuk, kök ve tohumu yani tüm kısımları yenilebilir. Genellikle tozu gıda takviyesi olarak kullanılır. Ülkemizde ise daha çok bitkinin yaş yapraklarının öğütülmesi ile yapılan çay formuyla popülerlik kazanır. A vitamini, potasyum, demir, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Doğu ülkelerinde nesiller boyu anemi, diyabet, kalp rahatsızlığı, artrit gibi birçok hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. Popülerleşmesinin sonucunda hakkında 1.300’den fazla bilimsel araştırma yapılmıştır. 2008 yılında NIH tarafından yılın bitkisi ödülü verilmiştir.

Moringa Çayı Faydaları Nelerdir? Popülerleşmesinin hemen ardından bir çok insanın aklına moringa çayının faydaları nelerdir, moringa çayı sağlık bakanlığı onaylı mı gibi sorular gelir. Geleneksel tedavide nesillerdir kullanılan bu bitkinin faydaları saymakla bitmez. Genellikle zayıflatıcı etkisi ile bilinen moringa aynı zamanda zengin mineral ve besin içeriğine de sahiptir. Yüksek düzeyde A, E, C, vitaminleri bulunur. Aynı zamanda kalsiyum, potasyum ve protein bakımından oldukça zengindir. Düzenli kullanımlarında kan şekerini düşürerek diyabete yakalanma riskini azaltır. Şeker hastalarında kan şekerini düzenler ve hücre hasarını azaltır. Antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede cilde temiz bir bezle uygulandığı ya da çayının içildiği takdirde akne tedavisine etkili olabilir. Cildi nemlendirir ve bakterilerden arındırır. Mucizevi bitki olarak anılan moringa çay olarak tüketildiğinde yaşlanmayı yavaşlatır. Tüketen kişiler daha genç bir cilde sahip olur. Etkisi tırnak ve saçlardan anlaşılabilir. Keratin üretimi için gerekli olan E ve A vitaminlerini, çinko ve amino asitleri içerisinde barındırır. Bu sayede saç uzamasına fayda sağlar. Yapraklarının içerdiği yüksek antioksidan değerleri sayesinde vücudun hücre hasarları ve iltihaplarla savaşmasını destekler.

Beyin işlevlerini korumaya yardımcı olduğu bilinmektedir bu sebepten ötürü Alzheimer hastalarında tedavi amaçlı kullanılır. Kandaki kolesterol düzeyini düşürür bu sayede kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. İçerdiği antioksidanlar sayesinde karaciğer sağlığını destekler. İçeriği sayesinde sindirim sistemi sorunlarının önüne geçer. Sindirim sistemini düzenler ve kabızlıktan kurtulmaya yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandıran moringa vücutta yağ depolanmasını engeller ayrıca sahip olduğu yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi yaratır. Bu sayede sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur. Moringa çayı maranki sahip olduğu yüksek kalsiyum oranı sayesinde doğum sonrası anne sütü üretimini artırır. İçerisindeki A vitamini sayesinde gözlere faydalıdır. Bulundurduğu yüksek miktardaki C vitamini sayesinde kandaki beyaz kan hücrelerinin oluşumunu artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Baş, kulak ve mide ağrılarını hafifleterek bu ağrılara iyi gelir. Antibakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirdiği gibi bağırsak florasını da düzenlemeye yardımcı olur.