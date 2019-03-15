Moses, Soldado ve Mehmet Ekici Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Moses, "Bu akşam en önemlisi 3 puandı. Harika bir karakter sergiledik ve takım olarak o karakteri sahaya yansıttık. Ne istediğimizi biliyorduk ve herkes elinden geleni sahaya koydu." ifadelerini kullandı.
Keyif almak için oynadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Ben oynadığım futboldan keyif almak istiyorum. Fiziksel olarak daha iyi seviyeye gelmek istediğimi de söylemiştim. Keyif almak ve daha iyi seviyede olmak istiyorum. Ben futbolumu oynarken baskı hissetmek istemem. Futbola büyük bir tutku ile bağlıyım, futbolu seviyorum. Benim de tek düşüncem keyif almak ve katkı vermek. Bu galibiyet çok önemliydi. Daha iyi çalışarak devam etmemiz gerekiyor" dedi.
1-0'dan sonra taraftarların üzgünlüğünü gördüğünü de kaydeden yıldız isim, "Bugün 1-0 geriye düştük ve taraftarımızın ne kadar üzgün olduğunu hissettik. Ben kariyerimde böyle bir şey yaşamadım. 1-0'dan sonra onları mutlu etmek istedik, umarım onları biraz olsun mutlu edebilmişizdir" diye konuştu.
Takımının ilk golünü atan Roberto Soldado, maçın ardından yayıncı kuruşua konuştu.
İşte Roberto Soldado'nun sözleri:
"Bu akşam alacağımız 3 puanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Acı çektiğimiz bir ilk yarıydı, hiç iyi hissetmedik ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama bugün en önemlisi kazanmaktı, nasıl olduğu önemli değildi."
"Takımımızın nasıl olduğunu herkes biliyor ve bu biraz da gerginlik yaratıyor takımın üzerinde. Mücadelemiz üst düzeydi. Zor bir dönemden geçiyoruz. 1 dakika içinde hemen beraberliği bulduk ve rakip kaleye daha yakın oynamaya başladık."
"Hiçbir maçı kolay kazanmayacağız, bu bizim için net. Acı çekeceğiz, her maçta bu böyle olacak. Biz mücadeleye, her maçta %100 ile sahada olmaya hazırız."
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Mehmet Ekici, yayıncı kuruşuşa açıklamalarda bulundu.
İşte Mehmet Ekici'nin Sivasspor maçı değerlendirmesi:
"Zor bir dönemden geçiyoruz. Benim açımdan, takım açısından önemli bir gol ve galibiyetti. İyi bir sevinç oldu. Takım arkadaşlarım geldi. İnşallah, üstüne koya koya devam etmek istiyoruz.
Bence şans değil de karakter gösterdik takım olarak. Sonuna kadar inandık. Taraftarlarımız da sonuna kadar inandı. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Onlar hiçbir zaman takıma inancını yitirmedi."
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