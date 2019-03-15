Moses, Soldado ve Mehmet Ekici Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Moses, "Bu akşam en önemlisi 3 puandı. Harika bir karakter sergiledik ve takım olarak o karakteri sahaya yansıttık. Ne istediğimizi biliyorduk ve herkes elinden geleni sahaya koydu." ifadelerini kullandı.

Keyif almak için oynadığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Ben oynadığım futboldan keyif almak istiyorum. Fiziksel olarak daha iyi seviyeye gelmek istediğimi de söylemiştim. Keyif almak ve daha iyi seviyede olmak istiyorum. Ben futbolumu oynarken baskı hissetmek istemem. Futbola büyük bir tutku ile bağlıyım, futbolu seviyorum. Benim de tek düşüncem keyif almak ve katkı vermek. Bu galibiyet çok önemliydi. Daha iyi çalışarak devam etmemiz gerekiyor" dedi.

1-0'dan sonra taraftarların üzgünlüğünü gördüğünü de kaydeden yıldız isim, "Bugün 1-0 geriye düştük ve taraftarımızın ne kadar üzgün olduğunu hissettik. Ben kariyerimde böyle bir şey yaşamadım. 1-0'dan sonra onları mutlu etmek istedik, umarım onları biraz olsun mutlu edebilmişizdir" diye konuştu.