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Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e "Hazırım hocam"

02.02.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Mostafa Mohamed'den Fatih Terim'e "Hazırım hocam"

Galatasaray'ın yeni transfer Mostafa Mohamed, hazır olduğunu ve oynamak istediğini teknik ekibe iletti.

Falcao'nun sakatlığı, Diagne'nin de Premier Lig'e gönderilmesiyle forvet hattında değişikliğe giden Galatasaray, önce Halil Dervişoğlu'nu, ardından Mostafa Mohamed'i aldı.

Mısır'daki askerlik sorununu çözüp İstanbul'a gelen 23 yaşındaki forvet, "Başlıyoruz" mesajıyla Galatasaray taraftarına seslenirken, fiziksel açıdan iyi olduğunu dile getirdi. Teknik ekiple görüşen Mostafa Mohamed "Kendimi çok iyi hissediyorum ve bir an önce sahada olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp de dün transferi açıklayıp KAP bildirimi yaptı. Muhammed'in 2 milyon Dolar'a 1.5 yıllığına kiraladığını belirten Sarı-Kırmızılılar'ın, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon Dolarlık satın alma opsiyonu var. Yarım sezon için 400 bin Dolar kazanacak olan genç forvet gelecek sezon 725 bin Dolar alacak.

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bana bak aslanım iyi oyna akıllı ol güzel güzel topunu oyna

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