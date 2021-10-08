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Mostafa Mohamed'e Shakhtar Donetsk talip oldu

08.10.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer döneminde Fransa'nın Bordeaux takımının kapısından dönen Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Mısırlı golcüye bu kez Shakhtar Donetsk talip oldu. Ukrayna ekibinin menajerinden, Mostafa Mohamed’in durumuyla ilgili bilgi alındığı bildirildi. İşte detaylar...

Mostafa Mohamed'e Shakhtar Donetsk talip oldu

Galatasaray'ın sözleşmesini alıp almama konusunda bir dönem ikilem yaşadığı Mostafa Mohamed, Shakhtar Donetsk'in listesine girmeyi başardı. Sezon başında sağlık kontrolünden geçmesine karşın Bordeaux'nun kapısından dönen Mohamed için Ukrayna ekibinin menajerinden, bonservisiyle ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Tapusu Zamalek'te bulunan Mostafa Mohamed'in oldukça çetrefilli transfer durumu nedeniyle Ukrayna ekibinin kafasının karışsa da ocak ayına kadar Galatasaray kulübü ile temasa geçmeye hazırlandığı bildirildi.

LASSINA TRAORE'NİN YERİNE GEÇECEK

Shakhtar Donetsk'in, Mohamed ile ilgili yaşanacak gelişmelere göre Ocak ayında ya Galatasaray'ın ya da Zamalek'in kapısını çalmak zorunda olduğu hatırlatıldı.10 milyon euro'ya Ajax'tan alınan Lassina Traore'nın sezona fırtına gibi başlamasına rağmen geçirdiği sakatlık yüzünden sezonu kapatması nedeniyle Shakhtar'ın acilen bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Shakhtar'ın bir süredir Fenerbahçe'nin Zorya'da kiralık oynayan forvet oyuncusu Allahyar'ı transfer edeceği iddia ediliyordu.

BORDEAUX BEKLEMEDE

Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu Aralık ayı sonunda kullanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde bunu da değerlendirmeye alacak. Golcü oyuncu için Bordeaux'un da devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

KADERİNİ ÇİZİYOR

Bir ara teknik direktör Fatih Terim'in üzerini çizdiği ve bonservisiyle ilgili, "Kaderine kendisi karar verecek" dediği Mostafa Mohamed, hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla fark yaratmaya başladı.Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan ve yeni sezona da durgun bir başlangıç yapan Mısırlı forvet, 3-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu.


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Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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