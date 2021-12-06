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Mostafa Mohamed'i ayarttılar!

06.12.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılılarda geleceği belirsizliğini koruyan Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bonservisini almaya sıcak baktıklarını söylediği Mostafa Mohamed için, Zamalek kulübünden flaş bir atak geldi. Mısır basınında yer alan habere göre Zamalek başkanı Mortada Mansour, Mostafa Mohamed ile iletişime geçti ve adeta ayarttı! İşte detaylar...

Mostafa Mohamed'i ayarttılar!
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ı evinde ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergilerken, gözünü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçına çevirmişti. Bununla beraber Galatasaray'da tartışılan isimlerden biri de golcü futbolcu Mostafa Mohamed olmuştu. Altay maçında oldukça etkisiz olan Mısır'lı golcü için taraftarlar 'Bonservisini almayın' mesajını sosyal medyadan yönetime iletmişti.

G.SARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Mısır basınında da konu ile ilgili flaş bir habere yer verilirken, Zamalek kulübü başkanının Mostafa Mohamed için atağa kalktığı kaydedildi.Haberde, Zamalek'in Mostafa Mohamed için alması beklenen 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu etkinleştirmemek istediği bilgisine yer verildi.Bununla beraber Mortada Mansour'un, Mostafa Mohamed'in iadesini Galatasaray'dan talep ettiği öne sürüldü.

MOHAMED İLE TEMASA GEÇTİLER

Ayrıca Mortada Mansour'un, yönetim kurulu aracılığı ile Mostafa Mohamed'e ulaştığı ve Galatasaray'ın kendisine teklif yapsa bile bunu kabul etmemesi gerektiğini söylediği ifade edildi.Mostafa Mohamed'in Zamalek'e dönmesi halinde daha çok forma şansı bulabileceği, golcü futbolcuya iletildi. Mohamed'e verilen vaatte, Zamalek'e dönmesi halinde Mısır milli takımında daha çok oynama garantisi verildiği, bununla beraber performansının yükselmesiyle beraber Avrupa'da daha iyi bir takıma satacaklarını söyledikleri aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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