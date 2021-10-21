SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mostafa Mohamed'in sırrı ortaya çıktı!

Mostafa Mohamed'in sırrı ortaya çıktı!

21.10.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da son dönemde attığı gollerle yeniden hayat bulan Mostafa Mohamed'in, performansındaki artışın sırrı ortaya çıktı.

Mostafa Mohamed'in sırrı ortaya çıktı!
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ligde üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı futbolcu eski günlere döndüğünü gösterdi.

Yıldız futbolcunun yükseliş sırrı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Mohamed, hamile eşinin ülkesine dönmesi sonrasında bir sıkıntıya girdi.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Mostafa Mohamed'in futbolunun psikolojik olarak yıpranması performansına da çok olumsuz şekilde yansıdı. Ancak golcü futbolcu 17 Ağustos'ta çocuk sevincini yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
Jose Mourinho, Fatih Terim'in prensini istiyor!Jose Mourinho, Fatih Terim'in prensini istiyor!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Ronaldo duvara tosladı! Merih'ten müthiş gol

Ronaldo duvara tosladı! Merih'ten müthiş gol

1 Milyar Euro! Böylesi görülmedi

1 Milyar Euro! Böylesi görülmedi

Galatasaray sosyal medyayı yıktı!

Galatasaray sosyal medyayı yıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.