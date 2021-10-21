Mostafa Mohamed'in sırrı ortaya çıktı!

Ligde üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı futbolcu eski günlere döndüğünü gösterdi.

Yıldız futbolcunun yükseliş sırrı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Mohamed, hamile eşinin ülkesine dönmesi sonrasında bir sıkıntıya girdi.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Mostafa Mohamed'in futbolunun psikolojik olarak yıpranması performansına da çok olumsuz şekilde yansıdı. Ancak golcü futbolcu 17 Ağustos'ta çocuk sevincini yaşadı.

