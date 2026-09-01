Mostafa Mohamed Süper Lig'e geri döndü! Yeni takımına resmen imzaladı

Konyaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında hücum hattına dikkat çeken bir takviye gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı ekip, bir dönem Galatasaray forması da giyen Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed'i transfer ettiğini duyurdu.

3 YILLIK ANLAŞMA

Konyaspor, 28 yaşındaki golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer için düzenlenen imza töreni, kulübün stadyumunda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törende Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.

Kariyerine Mısır'ın El Dakhlia takımında başlayan Mostafa Mohamed, ülkesinde Zamalek, Tanta SC ve Talaea El Gaish formalarını giydi. Ardından Galatasaray'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan deneyimli futbolcu, daha sonra Fransa'nın Nantes takımında görev yaptı.

Mısırlı golcü, Konyaspor'da 42 numaralı formayı giyecek.