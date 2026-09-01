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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya iki takviye

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye ile İngiliz stoper Taylor Harwood-Bellis'i transfer etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya iki takviye
Cevdet Berker İşleyen

İngiltere Premier Lig ekibinin açıklamasında, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 18 yaşındaki Mbaye ve Southampton'da oynayan 24 yaşındaki Harwood-Bellis ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, Birmingham ekibinin iki transfer için 77 milyon sterlin bonservis ödediğini yazdı.

Mbaye, geçen sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan PSG formasıyla 31 maçta 3 gol attı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'in 4 maçında da forma giyen Mbaye, Fransa'ya 3-1 yenildikleri mücadelede fileleri havalandırarak turnuva tarihindeki en genç gol atan Afrikalı oyuncu oldu.

İngiliz stoper Harwood-Bellis ise Arsenal'a transfer olan Ezri Konsa'nın yerini alacak.

Aston Villa, Premier Lig'de cumartesi günü deplasmanda Hull City ile karşılaşacak.

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galatasaray fenerbaçe
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