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Çeyrek finaldeyiz! Filenin Sultanları rakibine set vermedi: Türkiye 3-0 Azerbaycan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan karşısında hata yapmadı. Rakibini 3-0'lık net skorla geçen Filenin Sultanları, etkili performansıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finaldeyiz! Filenin Sultanları rakibine set vermedi: Türkiye 3-0 Azerbaycan
Cevdet Berker İşleyen

Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

RAKİBİNE SET VERMEDİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen milliler, Azerbaycan'a karşı üç sette de galibiyete ulaşmayı başardı. Rakibine set şansı tanımayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu unvanlarını elinde bulunduran Filenin Sultanları, elde ettiği bu sonuçla şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bıraktı.

Çeyrek finaldeyiz! Filenin Sultanları rakibine set vermedi: Türkiye 3-0 Azerbaycan 1

ÇEYREK FİNALDE RAKİP ALMANYA

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Almanya oldu. Milliler, Azerbaycan karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından gözünü Almanya ile oynanacak çeyrek final mücadelesine çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları
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