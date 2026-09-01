Çeyrek finaldeyiz! Filenin Sultanları rakibine set vermedi: Türkiye 3-0 Azerbaycan

Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Azerbaycan karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen milliler, Azerbaycan'a karşı üç sette de galibiyete ulaşmayı başardı. Rakibine set şansı tanımayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu unvanlarını elinde bulunduran Filenin Sultanları, elde ettiği bu sonuçla şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bıraktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Almanya oldu. Milliler, Azerbaycan karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından gözünü Almanya ile oynanacak çeyrek final mücadelesine çevirdi.
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