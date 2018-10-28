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MotoGP'de Avustralya Grand Prix'sini Vinales kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Avustralya Grand Prix'sini, Movistar Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı.

MotoGP'de Avustralya Grand Prix'sini Vinales kazandı

Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez'in geçen hafta kariyerinin 5. şampiyonluğunu ilan ettiği motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. ayağı, Phillip Adası'ndaki 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marquez'in katılmadığı yarışta bitiş çizgisini birinci sırada geçen İspanyol Vinales, sezonun ilk, kariyerinin 5. zaferini elde etti. Vinales'in ardından Suzuki Ecstar'dan İtalyan Andrea Iannone ikinci, Ducati'den bir diğer İtalyan sürücü Andrea Dovizioso ise üçüncü oldu. Sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si, 4 Kasım'da koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Marc Marquez (İspanya): 296 puan
  2. Andrea Dovizioso (İtalya): 210
  3. Valentino Rossi (İtalya): 195
  4. Maverick Vinales (İspanya): 180
  5. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 148


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Anahtar Kelimeler:
Maverick Vinales moto gp

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