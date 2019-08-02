MotoGP'de sıradaki durak Çekya

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 10. yarışı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek 10. etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 4 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te, 21 tur üzerinden yapılacak.
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