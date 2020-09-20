MotoGP'nin 7. etabını Maverick Vinales kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 7. etabı, İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Monster Energy Yamaha'dan Vinales, bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun birinci, kariyerinin 8. MotoGP zaferini elde etti.
Yarışı liderin 2.425 saniye arkasında tamamlayan Suzuki Ecstar ekibinin İspanyol sürücüsü Joan Mir ikinci, Vinales'in 4.528 saniye gerisinde kalan Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pol Espargaro ise üçüncü oldu.
Sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 27 Eylül'de koşulacak.
Andrea Dovizioso (İtalya): 84 puan
Fabio Quartararo (Fransa): 83
Maverick Vinales (İspanya): 83
Joan Mir (İspanya): 80
Jack Miller (Avustralya): 64
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