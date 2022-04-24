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MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı

24.04.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sini, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 5. mücadelesi, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 5. sıradan başlayan Quartararo, bu sezon ilk, kariyerinin 9. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Quartararo'dan 5.4 saniye sonra geçen Johann Zarco (Pramac Ducati) 2'nci, liderin 6 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.

Portekiz'e şampiyona lideri olarak gelen Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, 10. turda kaza yaparak yarışa veda etti.

Geçen yılın şampiyonu Quartararo, 69 puanla pilotlar klasmanında da liderliğe yükseldi.

Sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si 1 Mayıs'ta düzenlenecek.

- Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 69 puan

2. Alex Rins (İspanya): 69

3. Aleix Espargaro (İspanya): 66

4. Enea Bastianini (İtalya): 61

5. Johann Zarco (Fransa): 46

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