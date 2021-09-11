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Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İzmir'de başladı

11.09.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Motor sporlarında 2021 yılının birincilerinin belli olacağı Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın dördüncü ve son ayağı, serbest antrenmanlarla İzmir'de başladı.

İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen ve 86 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, serbest antrenmanların ardından sıralama turlarında mücadele etti.

Sporcular, yarın TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Kadınlar Kupası, SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası kategorilerinde yarışacak.

Yarınki mücadelelerinin ardından organizasyonda 2021 yılının birincileri belirlenecek.

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