Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, serbest antrenmanlarla İzmir'de başladı.

İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen ve 85 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, serbest antrenmanların ardından sıralama turlarında mücadele etti.

Sporcular, yarın TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Kadınlar Kupası, SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası kategorilerinde yarışacak.



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