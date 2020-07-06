YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Motorine 10 kuruş zam

Motorine 10 kuruş zam

İZMİR HABERLERİ  | 06.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Motorine 10 kuruş zam

İZMİR (AA) - Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,97 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,82 liradan 5,92 liraya, İzmir'de 5,92 liradan 6,02 liraya yükselecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

İzmir Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çeşme’nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü

Çeşme’nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

MHP Bornova’dan gençlik atağı

MHP Bornova’dan gençlik atağı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.