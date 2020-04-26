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Motosiklet denetimleri devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.04.2020 16:33 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde motosiklet denetimleri devam ediyor.Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte kent merkezinde motosiklet kullanımının artması sonrası polis ekipleri yaşanılabilecek kazaların önüne geçe bilmek adına motosiklet uygulamalarında bulundu.Bir çok farklı noktada yapılan denetimler neticesinde uygulamaya takılan motosikletler tek tek durdurularak evrak kontrolü yapıldı.

Motosiklet denetimleri devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde motosiklet denetimleri devam ediyor.
Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte kent merkezinde motosiklet kullanımının artması sonrası polis ekipleri yaşanılabilecek kazaların önüne geçe bilmek adına motosiklet uygulamalarında bulundu.
Bir çok farklı noktada yapılan denetimler neticesinde uygulamaya takılan motosikletler tek tek durdurularak evrak kontrolü yapıldı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Aynı zamanda polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine motosikletleri trafikte daha güvenilir kullana bilmeleri için trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler de yapıldı.

Motosiklet denetimleri devam ediyor

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