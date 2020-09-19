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Motosiklet grubu üyelerine Kovid-19 tedbirlerini ihlal cezası

BARTIN HABERLERİ  | 19.09.2020 18:01 | Son Güncelleme

Motosiklet grubu üyelerine Kovid-19 tedbirlerini ihlal ceza

Bartın'da, bir iş yerinde bir araya gelen motosiklet grubu üyesi 24 kişiye, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 21 bin 600 lira ceza kesildi.

Jandarma ekipleri, bir motosiklet derneği öncülüğünde Bartın Atılım Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde etkinlik düzenlendiği ihbarı aldı.

Boş olan iş yerine yapılan baskında Bartın, Ankara, Kayseri ve İstanbul'dan gelen motosiklet grubu üyelerinin olduğu ve eğlence yaptıkları görüldü.

Ekipler, 24 kişiye maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 21 bin 600 lira ceza keserken, etkinlik sonlandırıldı.

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