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Motosiklet hırsızı iş başında

16.05.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seçim sabahının sessizliğini fırsat bilen hırsız, çalacakları motosikletin bulunduğu siteyi önce kolaçan etti, sonra motosiklet çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi Mahabat Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 04.40 sıralarında Işık 5 Sitesi içerisinde park halinde bulunan 21 EA 733 plakalı motosiklet, yüzü belirlenemeyen hırsız tarafından 4 dakika içerisinde çalındı. Olaydan önce hırsız site içerisinde kimsenin olmadığını fırsat bilerek, güvenlik kamerasını görmesine rağmen yüzünü kapatıp motosikleti çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında kamerayı fark eden hırsız, yüzünü kapattıktan sonra çaldığı motosikleti siteden çıkardı. Daha sonra çaldığı motosikleti çalıştıramayacağını anlayan hırsızın, önce motosikleti düşürdüğü, sonrasında yürüyerek ilerlettiği görüldü.
Motosikletinin 50 bin TL civarında maddi değerinin olduğunu belirten Hikmet Arslanoğlu, yaşanan durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

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