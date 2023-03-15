Motosiklet hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüphelilerden üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre 2023 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde il merkezi ve Çaycuma ilçesinde meydana gelen 5 motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma yaptı. Yürütülen fiziki ve teknik takipler sonucu M. Y. (20), E. K. (17), M. Y. (15) ve E. U. (17) isimli 4 şahıs çaldıkları 3 motosikletle birlikte Bartın yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra Zonguldak Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E. U. (17) Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. M. Y. (20), E. K. (17) ve M. Y. (15) isimli üç şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

