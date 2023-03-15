YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Motosiklet hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi

Motosiklet hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi

15.03.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta 5 motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması sonucu yapılan araştırmalarda 4 şüpheli çaldıkları 3 motosikletle birlikte yakayı ele verdi.

Motosiklet hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüphelilerden üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre 2023 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde il merkezi ve Çaycuma ilçesinde meydana gelen 5 motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma yaptı. Yürütülen fiziki ve teknik takipler sonucu M. Y. (20), E. K. (17), M. Y. (15) ve E. U. (17) isimli 4 şahıs çaldıkları 3 motosikletle birlikte Bartın yakalanarak gözaltına alındı.
İfadeleri alındıktan sonra Zonguldak Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E. U. (17) Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. M. Y. (20), E. K. (17) ve M. Y. (15) isimli üç şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
54 polis memuru Kahramanmaraş’a gitti54 polis memuru Kahramanmaraş’a gitti
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulunduNevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
Ünlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktıÜnlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 15 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
13:07
İkindi
16:26
Akşam
19:05
Yatsı
20:25
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes parfümünüzü soracak!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.