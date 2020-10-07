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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.10.2020 08:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle aranan 2 kişi yakalandı.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle aranan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son günlerde yaşanan motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. En son gece vakti Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesindeki motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak çevredeki kameralar incelendi. Olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda kimlikleri tespit edilen A.S.K. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
İlçe Emniyet Ekipleri vatandaşlara motosikletlerin üzerinde anahtar bırakmaması dışarıda kalan motosikletlere branda yardımı ile gizlenmesini yada kamera gören yerlerde park etmeleri konusunda uyardı.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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