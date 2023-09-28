Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Kapaklı-Saray yolu Yeni Sanayi Kavşağında 11 Eylül’de meydana gelen olayda, Kapaklı’dan Saray yönünde seyreden Ozan D. yönetimindeki 34 PLK 57 plakalı otomobil, Pınar Bulvarı’ndan Saray istikametine doğru giden 19 yaşındaki Aykut Karaaslan idaresindeki 59 AHN 828 plakalı motosiklete çarpmıştı. Yaşanan kazanın etkisiyle yan yola savrulan Aykut Karaaslan ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Aykut Karaaslan 27 Eylül Çarşamba günü hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, 28 Eylül Perşembe günü öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Yeni Mezarlığa defnedilecek.

