YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Motosiklet kullanırken epilepsi krizi geçirdi

Motosiklet kullanırken epilepsi krizi geçirdi

08.11.2023 11:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde epilepsi hastası olduğu bildirilen motosiklet sürücüsü, motosiklet üzerinde kriz geçirince kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

Motosiklet kullanırken epilepsi krizi geçirdi

Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Kaza, Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Çeltikçi Mahallesi istikametinden Manavgat şehir merkezine seyir halindeki Fatih Ömer Bayraktaroğlu’nun kullandığı 07 ASR 280 plakalı motosikletin, sürücünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih Ömer Bayraktaroğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Duran Ak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün epilepsi hastası olduğu, epilepsi nöbetinin gelmesi nedeniyle kaza yaptığı bildirildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ni Bakan Ersoy hizmete açtıDenizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ni Bakan Ersoy hizmete açtı
Hızla giden kamyonun arkasına tutunan bisikletli yürekleri ağza getirdiHızla giden kamyonun arkasına tutunan bisikletli yürekleri ağza getirdi
Büyükşehir’den Altınoluk’a muhteşem Sosyal Yaşam MerkeziBüyükşehir’den Altınoluk’a muhteşem Sosyal Yaşam Merkezi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 8 Kasım Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
12:46
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:18

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Çarşamba

Demirel eczanesi
Manavgat
Elif metin eczanesi
Aksu
Ova eczanesi
Kas
Side eczanesi
Manavgat
Güçlü eczanesi
Serik
Yiğiter eczanesi
Kemer
Ada eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.