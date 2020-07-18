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Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 Yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.07.2020 08:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yakup Akcan yönetimindeki plakasız motosiklet Mülk köyü civarlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu şarampole devrildi.

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yakup Akcan yönetimindeki plakasız motosiklet Mülk köyü civarlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu şarampole devrildi. Kaza da sürücü Akçan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet Tanrıverdi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Akcan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Motosiklet şarampole yuvarlandı: 2 Yaralı

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Fatih Eczanesi
Besni
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Golbasi
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