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Motosiklet satış bayisinde 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede

14.03.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da motosiklet satış bayisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak’taki bir motosiklet satış bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayiye gelen N.E.(34) ile dükkan sahibi K. E. (36) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.E., silahla K. E.’nin bacaklarına doğru 6-7 el ateş etti. Şahıs, araya girmek isteyen V. O.’yu (35) da silahla yaraladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan K. E., Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, V. O. ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli saatler sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.E., adliyeye sevk edildi.

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