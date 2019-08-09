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Motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 09.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Samet Kayış'ın (27), motosikleti bir otomobil ile çarpıştı. Otomobilin tavanına düşen Kayış'a, ilk müdahale aracın üzerinde yapıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, eski otogar mevkiinde meydana geldi.

Yokuş aşağı inen Samet Kayış yönetimindeki motosiklet, Umut Kurt (31) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarmanın şiddetiyle havalanan Kayış, otomobilin üzerine düşerek, aracın tavanında kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samet Kayış, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi. Kayış, otomobilin üzerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kazası Tekirdağ

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