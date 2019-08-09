Motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü

Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, eski otogar mevkiinde meydana geldi.
Yokuş aşağı inen Samet Kayış yönetimindeki motosiklet, Umut Kurt (31) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarmanın şiddetiyle havalanan Kayış, otomobilin üzerine düşerek, aracın tavanında kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samet Kayış, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi. Kayış, otomobilin üzerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
(İHA)
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