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Motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 1 yıl 11 ay ceza

İHA İHA
16.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde 6 ay önce minibüsle çarptığı motosiklet sürücünün ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücüye 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, ehliyetsiz sürücü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreli denetime tabi tutulmasına karar verdi.
Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos 2023 tarihinde Beyşehir ilçesi Beytepe Mahallesi’nde Muhammet Gün (38) idaresindeki 42 BFE 51 plakalı motosiklet sokak üzerinde seyir halinde iken 42 MA 8745 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüsü bırakarak olay yerinden kaçan yabancı uyruklu sürücü Ahmed H., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan yabancı uyruklu sürücü Ahmed H., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 40 gün cezaevinde kaldıktan sonra ilk duruşmada cezaevinden tahliye edilen sürücü Ahmed H.’nin tutuksuz olarak yargılandığı 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 YIL DENETİM TABİ TUTULACAK

Duruşmaya katılan taraf avukatları ile kazada ölen sürücünün eşi Fatma G. katıldı. Fatma G. ve avukatı sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşmayı katılmayan sanık Ahmed H.’nin avukatı ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanan Ahmed H.’ye önce 2 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, ardından hükmolunan cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini göz önüne alarak 6/1 oranında indirime giderek 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme; sanığın adli sicil kaydında kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunmaması, suçtan kaynaklanan maddi bir zararın bulunmaması ve sanığın kişilik özellikleri itibari ile yeniden suç işlemeyeceği kanaatine vararak ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süreli denetime tabi tutulmasına karar verdi.

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