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Motosiklet takla attı 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı karayolu üzerinde motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Gazi Yaşargün idaresindeki 02 AAS 382 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20.

Motosiklet takla attı 2 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı karayolu üzerinde motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Gazi Yaşargün idaresindeki 02 AAS 382 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20. Kilometrede kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Mehmet Gazi Yaşargün ile Ayhan Dündar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Motosiklet takla attı 2 kişi yaralandı

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