Motosiklet tutkunları Erciyes'te buluşacak

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları, Kayseri'de 26-30 Ağustos'ta düzenlenecek Erciyes Motosiklet Festivali'nde bir araya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüplerince dördüncüsü gerçekleştirilecek festivalde, ülkenin çeşitli yerlerinden çok sayıda motosiklet sevdalısı Erciyes Dağı'nda buluşacak.

Tekir Yaylası'nda 26-30 Ağustos'ta düzenlenecek festival için kurulan çadır kampı alanında, akrobasi gösterileri ve yarışmalar yapılacak, konserler verilecek.

Kamp ateşinin yakılmasıyla başlayacak festivalde Yusuf Güney, Sancak, Ersan Er, Zehra gibi sanatçılar sahne alacak. Etkinliğin dördüncü gününde ise Barış Manço'nun 1972'de kurucuları arasında yer aldığı Anadolu rock müzik grubu Kurtalan Ekspres konser verecek.

Festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara çeşitli ürünlerin yanında motosiklet de hediye edilecek.



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