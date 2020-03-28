Motosiklet tutkunlarından yaşlı ve hastalara "hızlı ilaç servisi"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ilaç ihtiyaçları, motosiklet tutkunları tarafından eczanelerden alınarak kendilerine ulaştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunanların ilgili birimleri arayarak ilettikleri ilaç, gıda ve diğer ihtiyaçları, Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına katkı sağlamak isteyen Kırkakıncılar Motosiklet Derneği üyeleri, Valiliğe müracaat etti.

Yardım talebinin olumlu karşılanması üzerine dernek üyeleri, motosikletleri ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilaçlarını eczanelerden alarak hızlı bir şekilde kendilerine ulaştırmaya başladı.

Eczane ile yaşlı ve hastalar arasında köprü olan motosiklet tutkunları, vatandaşlara yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Milletimizin emrindeyiz"