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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

06.10.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken ellerini bırakıp koltuğun üzerine çıkması diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kastamonu’da E.K. isimli motosiklet sürücüsü, plakasız motosikleti ile iki şeritli bir karayolunun sol şeridini kapatarak önce ellerini bıraktı. Daha sonra motosikletinin üzerine çıkıp ayaklarıyla dengede kalan motosiklet sürücüsü E.K., yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Motosikletlinin trafikteki bu tehlikeli hareketleri diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün önce elini bıraktığı, ardından ayakları ile motorun koltuğuna çıkıp dengede kalmaya çalıştığı görülüyor.

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