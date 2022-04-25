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Motosiklete çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında

25.04.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosiklete çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında

RİZE (AA) - Rize'de sürücüsünün motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde otomobil sürücüsü Nazlıcan Çepni (21), aniden yola çıkan motosiklete vurmamak için direksiyonu kırınca araç, yol kenarına park eden kamyonete çarptı.

Hava yastıkları açılıp duman çıkınca araçtan inen Çepni'nin el frenini çekmemesi üzerine otomobil geri doğru hareket etmeye başladı.

Bu sırada araçta bulunan sürücünün annesi Mukadder, kardeşleri Belinay ve Emirhan Çepni, kapıları açarak araçtan inmeye çalıştı.

İçindeki 3 kişiyle yaklaşık 15 metre hareket eden otomobil, park halindeki kapalı kasa kamyonete çarparak durdu.

Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaralananın olmadığı kaza anı yer alıyor.

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