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Motosikletlerini sağlık çalışanları ile polis ve jandarma ekipleri için sürdüler

KASTAMONU HABERLERİ  | 06.05.2020 14:19 | Son Güncelleme

Motosikletlerini sağlık çalışanları ile polis ve jandarma ekipleri için sürdüler

Kastamonu'da motosiklet tutkunu 7 arkadaş ilçelerdeki sağlık çalışanları ile polis ve jandarma ekiplerine yüz siperliği dağıttı.

37 Riders Motosiklet Kulübü üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında "Korana ile mücadele destek timi" oluşturdu.

Tim üyeleri, ilçe ilçe gezerek, sağlık çalışanları ile polis ve jandarma ekiplerine yüz siperlikleri ulaştırdı.

37 Riders Motosiklet Kulübü Kurucusu Fatih Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele destek timini oluşturduktan sonra ilk olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının ulaştırılmasında zabıta ekiplerine yardım etmek istediklerini ve Kastamonu Belediyesine bunu ilettiklerini aktardı.

Kendi aralarında topladıkları parayla 40 gıda kolisi alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını anlatan Peker, "Bu kez de Çatalzeytin, Abana, İnebolu ve Cide Devlet Hastaneleri'nin sağlık çalışanları ile kolluk kuvvetlerine 200 yüz siperliği dağıtımı gerçekleştirdik. Bu süreçte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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Kastamonu koronavirüs Motosiklet Sağlık

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