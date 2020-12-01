YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı

Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı

SİNOP HABERLERİ  | 01.12.2020 14:05 | Son Güncelleme

Sinop’ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi mevkisinde meydana geldi.

Sinop’ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki 57 AG 029 plakalı motosiklet sürücüsü 56 yaşındaki Ahmet Öz, Orman İşletme Müdürlüğü önüne geldiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam burada tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti!Aşk bitti!
PARTNER Doğum kiloları gitti! İşte son hali Doğum kiloları gitti! İşte son hali
1/

Sinop Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:42
Öğle
12:34
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:43

Sinop Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Akay Eczanesi
Boyabat
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Derman Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Güven Eczanesi
Ayancik
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Yeni Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.