Mount & Blade II erken erişime açıldı! Ünlü Türk oyunu ücretsiz indirilebilir mi?

“Erken erişim, daha önce 2005 yılında, ilk oyunumuz olan Mount & Blade’in çıkışında deneyimlediğimiz bir şeydi. Topluluğumuz ile ortak hareket ederek, oyuncuların bugün hala keyifle oynayabildiği, benzersiz bir oyun deneyimini ortaya çıkarmayı başardık. Geçmişteki bu deneyimler bize, oyunumuzu gerek topluluğumuzun, gerekse bizim beklediğimiz seviyelere taşımamız için sorunları çözme ve iyileştirme konularında oyunculardan yardım almanın hayati önem taşıdığını öğretti.

Firma oyunun Steam sayfasında neden erken erişim olarak açılış yaptıklarını da açıkladı.

Türk oyun firması TaleWorlds Entertainment’ın Mount & Blade adlı oyunu dünya çapında başarı kazanmış ve oyun sadık bir oyuncu kitlesi edinmişti. Sonunda uzun yıllardan beklenen devam oyunu olan Mount & Blade II erken erişime açıldı. Peki Mount & Blade II erken erişim ücretsiz. Mount & Blade II ücretsiz indirilebilir mi? İşte Mount & Blade II ve erken erişim ile ilgili detaylar...

M&B Bannerlord için verimli ve etkin bir erken erişim sağlayabilmeyi umuyoruz. Ancak öngördüğümüz oyunun doğası ve ölçeği gereği erken erişim sürecinde bazı sorunlar, içerik ve özellik eksiklikleri ile karşılaşma ihtimalimiz var. Aşağıda, bilmenizin faydalı olacağını düşündüğümüz birkaç noktaya değineceğiz:

Şehirler, Kaleler ve Köyler için Eşsiz Haritalar: Oyunda her bir şehir ve kaleye özgü benzersiz haritalar hazırlamayı planlamış olsak da bu kadar fazla sayıda iyi tasarlanmış haritayı hazırlamak oldukça zaman alan bir iş olduğundan, erken erişimde farklı yerlerde aynı haritaları görebilirsiniz.

Görev İçeriği: Planlanmış bir takım görevler tamamen eksik olabilir ya da var olanlar geçici harita, animasyon vs. kullanabilir.

Dengeleme: Oyunun çeşitli yönlerinde dengeleme yetersiz kalabilir. Bazı bölümler çok kolay ya da aşırı zor olabilir.

Seslendirme: Oyun, çok sayıda dinamik metin ve yüzlerce oyuncu dışı karakter (NPC) barındırdığından, yalnızca sınırlı sayıdaki diyalog alt kümelerine (selamlama, yandaş tanıştırma ve ana görevler gibi) seslendirme yapmayı planlıyoruz. Yine erken erişim sürecinde, planlanan bu seslendirmelerden bazıları eksik olabilir ya da geçici versiyonlar kullanabilir.