Mount & Blade II erken erişime açıldı! Ünlü Türk oyunu ücretsiz indirilebilir mi?

Türk oyun firması TaleWorlds Entertainment’ın Mount & Blade adlı oyunu dünya çapında başarı kazanmış ve oyun sadık bir oyuncu kitlesi edinmişti. Sonunda uzun yıllardan beklenen devam oyunu olan Mount & Blade II erken erişime açıldı. Peki Mount & Blade II erken erişim ücretsiz. Mount & Blade II ücretsiz indirilebilir mi? İşte Mount & Blade II ve erken erişim ile ilgili detaylar...
Mount & Blade II erken erişime ücretsiz mi açıldı sorusunun cevabı hayır. Oyun Steam’den yüzde 10’luk erken erişimi indirimi ile 134,99 liraya alınabiliyor. Oyunun indirimsiz fiyatı ise 149,99 TL.
Mount & Blade II Banner Lord oyununu indirmek için tıklayınız
Firma oyunun Steam sayfasında neden erken erişim olarak açılış yaptıklarını da açıkladı.
“Erken erişim, daha önce 2005 yılında, ilk oyunumuz olan Mount & Blade’in çıkışında deneyimlediğimiz bir şeydi. Topluluğumuz ile ortak hareket ederek, oyuncuların bugün hala keyifle oynayabildiği, benzersiz bir oyun deneyimini ortaya çıkarmayı başardık. Geçmişteki bu deneyimler bize, oyunumuzu gerek topluluğumuzun, gerekse bizim beklediğimiz seviyelere taşımamız için sorunları çözme ve iyileştirme konularında oyunculardan yardım almanın hayati önem taşıdığını öğretti.
M&B Bannerlord için verimli ve etkin bir erken erişim sağlayabilmeyi umuyoruz. Ancak öngördüğümüz oyunun doğası ve ölçeği gereği erken erişim sürecinde bazı sorunlar, içerik ve özellik eksiklikleri ile karşılaşma ihtimalimiz var. Aşağıda, bilmenizin faydalı olacağını düşündüğümüz birkaç noktaya değineceğiz:
Şehirler, Kaleler ve Köyler için Eşsiz Haritalar: Oyunda her bir şehir ve kaleye özgü benzersiz haritalar hazırlamayı planlamış olsak da bu kadar fazla sayıda iyi tasarlanmış haritayı hazırlamak oldukça zaman alan bir iş olduğundan, erken erişimde farklı yerlerde aynı haritaları görebilirsiniz.
Görev İçeriği: Planlanmış bir takım görevler tamamen eksik olabilir ya da var olanlar geçici harita, animasyon vs. kullanabilir.
Dengeleme: Oyunun çeşitli yönlerinde dengeleme yetersiz kalabilir. Bazı bölümler çok kolay ya da aşırı zor olabilir.
Seslendirme: Oyun, çok sayıda dinamik metin ve yüzlerce oyuncu dışı karakter (NPC) barındırdığından, yalnızca sınırlı sayıdaki diyalog alt kümelerine (selamlama, yandaş tanıştırma ve ana görevler gibi) seslendirme yapmayı planlıyoruz. Yine erken erişim sürecinde, planlanan bu seslendirmelerden bazıları eksik olabilir ya da geçici versiyonlar kullanabilir.
Kaydedilmiş Oyun: Erken erişim sırasında oyunları kaydetme uyumluluğunu korumaya çalışacağız ancak geriye dönük %100 uyumluluk sağlamak teknik olarak mümkün olmayabilir ve oyununuzu yeni sürüme güncelledikten sonra oyuna en baştan başlamak zorunda kalabilirsiniz.
Teknik hatalar ve küçük problemler: Her ne kadar stabil bir oyun deneyimi sunmak için elimizden geleni yapsak da oyun erken erişim sırasında da aktif olarak geliştirilmeye devam edeceğinden, teknik hata ve sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ancak önceliğimiz elbette bu hataları düzeltmek olacaktır.
Yerelleştirme: Oyunu yerelleştirmeyi planladığımız diller: Fransızca, İtalyanca, Almanca, Japonca, Korece, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca (Latin Amerika) ve Türkçe. İlerleyen zamanlarda diğer dillerin tercümeleri de eklenebilir. Erken erişim süresince bu diller hiç olmayabilir ya da henüz tamamlanmamış olabilir.
Çok Oyunculu Modlar ve Özellikler: Oyun mevcut haliyle birçok popüler çok oyunculu modu içeriyor ancak biz büyük olasılıkla dereceli eşleştirme (ranked matchmaking) de dahil daha fazla mod ve özelliği eklemeyi planlıyoruz.
Tek Oyunculu Özellikler: Planlanan birkaç tek oyunculu mod özelliği, tamamlanmamış ya da tamamen eksik olabilir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bazı eksiklikler şu şekildedir: tüm oyun kontrol desteği, bazı beceri ve olanaklar, zanaatkarlık, kuşatmaların, klan, ordu ve krallık yönetiminin bazı yönleri.
M&B Bannerlord’un gelişim süreci bizim için olağanüstü bir deneyim oldu ve olmaya da devam ediyor ve bu yolculuğun son aşamasında oyuncularımızla birlikte ilerlemek son derece heyecan verici. Elbette biraz daha sabredip, nihai oyuna kadar beklemeyi tercih edebilirsiniz. Bu durumda da oyunu istek listenize ekleyebilir, oyunun nihai sürümünü yayınladığımızda bir e-posta ile haberdar olabilirsiniz.”
Bu oyun ne kadar süre için Erken Erişim'de olacak?
“Şu anda tam çıkış için kesin bir tarih belirlemedik ancak oyunun yaklaşık bir yıl erken erişimde kalmasını bekliyoruz. Odak noktamız, oyunun son hali üzerinde olumsuz etki yaratabilecek bir zaman sınırı koymaktansa oyunun eğlenceli ve zevkli olmasını sağlayabilmek.”
Erken Erişim versiyonunun tam versiyonundan ne kadar farklı olması planlanıyor?
“Oyunun erken erişim sürümü, oyuncuları saatlerce meşgul edecek içerik zenginliği barındırıyor. Bu sürüm, son derece istikrarlı ve oynanabilir olsa da oyuncuların, tam sürümden önce bulup düzeltmeyi planladığımız, daha önce karşılaşmadığımız bazı hatalar ve sorunlarla karşılaşabileceklerinin farkında olmalarını bekliyoruz.
Erken erişim sürümü, farklı şehirler için sahneleri yeniden kullanabilir, bazı destekleyici özelliklerden yoksun olabilir, görev, seslendirme gibi özellikler ve bazı dillerdeki yerelleştirmelerde eksiklikler görülebilir ya da hiç olmayabilir.
Erken erişim süresi boyunca bir yandan ayaklanma, krallık ve silah oluşturma gibi eksik destekleyici özellikleri tanıtmayı umuyor, diğer yandan da aşağıda listelediğimiz mevcut özellikleri iyileştirip genişletmeyi planlıyoruz.”
Erken Erişim sürümünün şu anki durumu nedir?
“Erken erişim sürümü, içerik olarak Mount & Blade deneyiminin tüm temel öğelerini, seriye yeni eklenen bir sürü içerikle birlikte sunacaktır.
Ve çok daha fazlasını hiçbir oynanışın aynı olmadığı, geniş tek oyunculu sandbox ortamında yapabilecekler. Erken erişim sürümü ayrıca, oyuncuların dövüş becerilerini ve taktiksel hünerlerini dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı test edebilecekleri, tam destekli çok oyunculu oyun modlarını da kapsayacak.”
Erken Erişim sırasında ve sonrasında oyunun fiyatı değişecek mi?
“Erken erişimden sonra fiyat değişikliği ile alakalı bir planımız yok.”
Topluluğu, geliştirme sürecine nasıl dahil etmeyi düşünüyorsunuz?
“Erken erişim süresi boyunca oyunculardan geri bildirim ve veriler toplamak için çeşitli yöntemler kullanmayı planlıyoruz. Resmi forum sayfamızda ve Steam forumlarında kullanıcılar ile doğrudan iletişim halinde olmak, anket formları yoluyla özel geri bildirim talebinde bulunmak, topluluğumuzla çok oyunculu etkinlikler düzenleyip, bunlara katılmak ve veri toplamamıza yardım edecek analitik araçlar kullanmak bu yöntemlerden bazıları.”
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