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Mourinho, Bundesliga'dan 2 oyuncu istedi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.12.2020 22:45 | Son Güncelleme

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, transfer için gözünü Bundesliga'ya çevirdi.

Mourinho, Bundesliga'dan 2 oyuncu istedi

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Bundesliga'dan iki yıldız ismi Premier Lig'e getirmek istiyor.

Premier Lig'de hedef büyütmek isteyen Tottenham, yaz transfer döneminde önemli transferler yaptı.

WEGHORST VE SABITZER

Tottenham teknik direktörü Mourinho, takımına takviyelerin devam etmesini istiyor. Londra ekibi, Wolfsburg'la bu sezon yıldızı parlayan Weghorst ve Leipzig yıldızı Sabitzer'i kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibi, yaz ay transfer döneminde de Weghorst'u istedi ancak anlaşma sağlanamadı. Wolfsburg Weghorst için 35 milyon avro gibi bedelle gelinmesi halinde transfere onay verecek.

Diğer taraftan Portekizli teknik adamın en çok istediği isimlerin başında Sabitzer geliyor. Leipzigli oyuncu takımıyla beraber geçtiğimiz sezon Devler Ligi yarı finaline kadar yükseldi.

Weghorst'un takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Sabitzer'in 2022 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.

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