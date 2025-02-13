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Mourinho'dan 3-0'lık Anderlecht galibiyetinin ardından herkesi şaşırtan sözler: Çok iyi sonuç diyemem!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 23:05
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UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho beklenmedik bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Mourinho'dan 3-0'lık Anderlecht galibiyetinin ardından herkesi şaşırtan sözler: Çok iyi sonuç diyemem!

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarırken karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho beklenmedik bir değerlendirmede bulundu.

Mourinho 3-0'a rağmen 'çok iyi bir sonuç diyemem' dedi.

"ÇOK İYİ DİYEMEM"

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"Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz."

O İSME ÖVGÜLER

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"Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı."

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 0
Anderlecht Anderlecht

Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika fenerbahçe mourinho
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