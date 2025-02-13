Mourinho'dan 3-0'lık Anderlecht galibiyetinin ardından herkesi şaşırtan sözler: Çok iyi sonuç diyemem!

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarırken karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho beklenmedik bir değerlendirmede bulundu.

Mourinho 3-0'a rağmen 'çok iyi bir sonuç diyemem' dedi.

"ÇOK İYİ DİYEMEM"

"Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü tur atlamalıyız. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz."

O İSME ÖVGÜLER

"Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı."