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Mourinho'dan Kayserispor maçı öncesi uyarı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.04.2025 13:40
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezalı ve sakat oyuncuları olan Kayserispor'a karşı oynayacakları maç öncesi uyarıda bulundu.

Mourinho'dan Kayserispor maçı öncesi uyarı!

Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Kayserispor'da eksikler can sıkarken Sarı-Lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'dan bu maç öncesi öğrencilerine uyarı geldi.

"CİDDİYET"

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Portekizli çalıştırıcının "Artık sezonun son bölümündeyiz. Ligde sadece 7 maç kaldı. Hepsi bizim için final niteliğinde. Kazandığımız maçlardaki aynı ciddiyetle Kayserispor'a karşı oynayalım" dediği öğrenildi. Kasımpaşa maçında 5 futbolcusu kart cezalısı durumuna düşen Kayserispor'da 2 isim sakatlık yaşamıştı. Majid Hosseini; Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios cezalı duruma düşmüştü. Stephane Bahoken aşil tendonundan Yaw Ackah da hamstringinden sakatlanmıştı.

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