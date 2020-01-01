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  4. Mourinho'dan şok hareket! Maça damga vurdu

Mourinho'dan şok hareket! Maça damga vurdu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.01.2020 20:55 | Son Güncelleme

Premier Lig'de oynanan Southampton-Tottenham maçında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, rakip takım antrenörünün yazdığı notu okumaya çalıştığı için sarı kart gördü. Mourinho gördüğü sarı kartla bir ilke imza attı.

Mourinho'dan şok hareket! Maça damga vurdu

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Southampton-Tottenham maçında rakip takım antrenörünün yazdığı notu okumaya çalıştığı için sarı kart gördü.

"APTAL BİRİNE YAPILMIŞ BİR KABALIKTI"

Gördüğü sarı kartın ardından açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, "Sarı kart haklı bir karardı. Yaptığım kaba bir hareketti ama aptal birine karşı yapılmış bir kabalıktı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
jose mourinho Southampton-Tottenham

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