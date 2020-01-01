Mourinho'dan şok hareket! Maça damga vurdu

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Southampton-Tottenham maçında rakip takım antrenörünün yazdığı notu okumaya çalıştığı için sarı kart gördü.

"APTAL BİRİNE YAPILMIŞ BİR KABALIKTI"

Gördüğü sarı kartın ardından açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, "Sarı kart haklı bir karardı. Yaptığım kaba bir hareketti ama aptal birine karşı yapılmış bir kabalıktı" ifadelerini kullandı.

