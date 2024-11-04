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Mourinho durmuyor! Paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.11.2024 14:13
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Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada sosyal medya hesabından bazı pozisyonları paylaşacağını söylemişti. Mourinho penaltı beklenen pozisyonun ardından bir pozisyonu daha kişisel hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Mourinho durmuyor! Paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Portekizli teknik adam bu kez Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu takipçileriyle paylaştı.

"SARI FORMALIYA YAPILINCA..."

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Mourinho, bu paylaşımına, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart." notunu düştü.

"TÜRKİYE LİGİ'NİN NE OLDUĞUNU GÖRECEKLER"

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Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.

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Süper Lig son dakika fenerbahçe mourinho
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