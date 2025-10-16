SPOR

Mourinho Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a yanıt verdi! Söylediği o söz taraftarı çileden çıkardı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın toplantısında Portekiz’deki kampı eleştirerek “Günde sadece bir antrenman yapılmış, bu kabul edilemez” dedi. Bu sözler Mourinho’ya sorulurken, Portekizli çalıştırıcının yanıtı gündem oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Saran’ın sözleri arasında en çok dikkat çeken bölüm ise Jose Mourinho hakkında yaptığı yorumdu.

SARAN’IN AÇIKLAMALARI

Başkan Saran, Portekiz’deki kamp dönemiyle ilgili, “Orada çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Günde sadece bir antrenman yapılmış. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı.

MOURINHO’DAN KISA YANIT

Sabah’ın haberine göre, Saran’ın sözleri Jose Mourinho’ya soruldu. Deneyimli teknik direktör ise tek cümleyle yanıt verdi: “Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum.” Mourinho, konuya dair başka bir açıklamada bulunmadı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
