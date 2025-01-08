Mourinho istedi Fenerbahçe alıyor! İşte Sarı-Lacivertliler'in resmi teklif yaptığı ilk isim

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de Talisca başta olmak üzere birçok isim yazılıp çizilirken Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir isim daha gündeme gelmişti.

İLK RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mourinho'nun taleplerine göre görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin ilk resmi teklifini 26 yaşındaki stoper Kevin Danso'ya yaptığı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Bu sezon Lens'te formasıyla 13 maça çıkan Danso 1170 dakika sahada kaldı. Kevin Danso'nun Lens ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

READING ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Reading altyapısında yetişen Kevin Danso daha sonra Augsburg, Southampton ve Fortuna Düsseldorf'ta oynadı. Lens, Kevin Danso için 2021-2022 sezonu başında 5 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.