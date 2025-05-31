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Mourinho Konyaspor galibiyeti sonrası resmen açıkladı: Bazı ayrılıklar olacak...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho açıklamasında "Ekibimde bazı ayrılıklar olacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Mourinho Konyaspor galibiyeti sonrası resmen açıkladı: Bazı ayrılıklar olacak...
Berker İşleyen

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, teknik ekibinde bazı değişiklikler olacağını duyurdu.

"BAZI AYRILIKLAR OLACAK"

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Portekizli çalıştırıcı, "Ekibimden bazı ayrılıklar olacak, ancak basında belirtilen 4 isim doğru değil. Ayrılıklar karşılıklı anlaşmayla gerçekleşecek. Bu durum her yerde olağan. Örneğin, Guardiola’nın asistanı Portekiz’e gitti, Klopp’un asistanı Guardiola’nın ekibine katıldı. Türkiye’de bu tür şeyler sanki sıradışıymış gibi algılanıyor. Teknik heyetten 3 kişi ayrılacak, 2 yeni isim katılacak. Bu kadar basit" dedi.

AYRILACAĞI İDDİA EDİLEN 4 İSİM

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Basında, Jose Mourinho'nun teknik ekibinden Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile sezon sonunda yolları ayırma kararı alındığı iddia edilmişti.

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José Mourinho son dakika fenerbahçe mourinho
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