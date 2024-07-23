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Mourinho'lu Fenerbahçe ilk resmi maçına çıkıyor! Portekizli hocadan Lugano karşısında çok sürpriz 11 kararı... O isimlere forma yok

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.07.2024 15:32
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ilk sınavına çıkarken, Portekizli hoca ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte detaylar...

Mourinho'lu Fenerbahçe ilk resmi maçına çıkıyor! Portekizli hocadan Lugano karşısında çok sürpriz 11 kararı... O isimlere forma yok

Fenerbahçe, 2 kez Devler Ligi şampiyonluğu kazanan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile Avrupa arenasına çıkıyor. Sarı Kanarya’nın Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme turunda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşı karşıya gelecek.

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YENİ TRANSFERLER KADRODA

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Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta oynayamayacak. Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ise Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda maçta görev bekleyecek.

FERDİ KADIOĞLU KARARI

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EURO 2024’ün flaş ismi, Türkiye’nin turnuvadan elenmesi sonrası tatile çıkmıştı. Ancak bu dönemde de antrenmanlarını aksatmayan milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçip takıma 3 gün önce katılmasına rağmen, idmanlardaki hırsı ve üst düzey performansı ile teknik direktör Mourinho’ya “Ben hazırım” mesajı yollamıştı. Sezon başından bu yana oynanan maçlarda Oosterwolde’yi sol bekte oynatan Portekizli teknik adam bu mevki için henüz kararını vermedi. Ancak kadroyu bozmak istemeyen Mourinho’nun tatilden yeni dönen Ferdi’yi riske etmemesi, ihtiyaç halinde sahaya sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

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Livakovic - Osayi - Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Szymanski - Tadic, Ryan Kent, Edin Dzeko

MİLLİ TAKIMDAN DÖNENLERE FORMA YOK

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Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu, milli takımdan geç döndükleri ve takıma yeni katıldıkları için Mourinho, İsviçre deplasmanında bu isimlerden yararlanmayacak gibi duruyor.

HEDEF DEVLER LİGİ

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Sarı-lacivertililer, Lugano’yu elemesi durumunda sırasıyla 3’üncü ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak. Şampiyonlar Ligi’ne en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan hocası Mourinho ile rakiplerini eleyerek Devler Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenmişti. Lugano ise Konferans Ligi’nde Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve grubu son sırada tamamlamıştı.

RÖVANŞ 30 TEMMUZ’DA

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Fenerbahçe- FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

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UEFA son dakika fenerbahçe mourinho
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