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  4. Mourinho maçın ardından konuştu, elenmelerinin sebebini açıkladı! İtiraf gibi sözler...

Mourinho maçın ardından konuştu, elenmelerinin sebebini açıkladı! İtiraf gibi sözler...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.08.2024 23:29
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille karşısında alınan 1-1'lik beraberlik sonrası Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 120 dakikası 1-1 berabere biten ve Şampiyonlar Ligi'ne veda edilen Lille maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren tecrübeli teknik adam 'Takımımla gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

İŞTE MOURINHO'NUN O SÖZLERİ

PENALTI TEPKİSİ

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"Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız, takımımızın ruhunu gördü. Taraftarımız, takımımızın ruhuna katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum."

"HAKEM SARI KART VERSEYDİ..."

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"Bu hakemin işi, hakem oyuna saygı göstermesi gerekiyor. Oyuncuların saygı göstermesini sağlaması gerekiyor. Rakip takımları eleştiremem. Onlar da sonuç alabilmek için çalışıyor. İlk 20 dakikada bir sarı kart verseler her şey değişir ama yapmıyorlar."

''BİR TAKIM KAZANMAYI HAK ETTİ''

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"Ben dürüst biriyimdir. Oyuncularıma onlarla gurur duyduğumu söyledim, kazanmak için her şeyi yaptılar. Maç içinde birçok şarta uyum sağladık, iki top direkten döndü, çok fırsat yakaladık. Bir takım kazanmayı hak etti ama diğeri tur atladı."

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMAZDIK''

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"Şampiyonlar Ligi'nde olmayarak ekonomik olarak kayıp yaşadık, dünyanın en büyük takımları ile oynama şansını kaybettik. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık, belki 1-2 büyük takımı yenerdik ama her tur bunu yapamazdık. 'Eğer Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yaparsak' cümlesinin devamını getirmek istemiyorum çünkü getirirsem başım belaya girebilir."

''AVRUPA LİGİ'NDE ŞANSIMIZ VAR''

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"Ben bir profesyonelim, buraya yardım etmek için geldim. Benim bu maçtan etkilenmem kulübümüz ve taraftarlarımız açısından olur. Ben Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale kalamazdık. Ancak Avrupa Ligi'nde 'eğer' diyorum yine, şansımız var."

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