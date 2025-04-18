Mourinho'nun Fenerbahçe sonrası gideceği takımı Portekiz basını açıkladı! O isimle 12 yıl sonra tekrar...

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho için de iddialar günden güne artmaya devam ediyor.

PORTEKİZ'DEN MOURINHO İDDİASI

Fenerbahçe ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan dünyaca ünlü teknik direktör için daha önce Premier Lig kulüpleri, Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı ile ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili dikkat çeken bir iddia da ülkesi Portekiz'den geldi.

PORTEKİZ'İN BAŞINA GEÇİYOR

CNN Portekiz yorumcusu Rui Santos, Jose Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı. Santos yaptığı açıklamada "Federasyon başkanı, Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor. Jose Mourinho'nun geçmişte Ronaldo ile yaşadığı problem bile bunu engelleyemez. Milli takımın başına geçmesi için süreç olumlu ilerliyor ve Roberto Martinez için yolun sonu yaklaşıyor. Martinez, Uluslar Ligi'ni kazansa bile yollar ayrılabilir." ifadelerini kullandı.

12 YIL SONRA RONALDO İLE TEKRAR

Real Madrid'de 2010-13 döneminde birlikte çalışan Cristiano Ronaldo-Jose Mourinho ikilisi, yaklaşık 12 yıl sonra Portekiz Milli Takımı'nda buluşabilir.