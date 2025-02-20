Yerlerini ayırttılar! Dünya devi Fenerbahçe'nin Anderlecht maçını tribünden takip edecek... Jose Mourinho'yu yıkan haber

Avrupa'daki ünlü scoutlar, Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı ilk maçta performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcuyu bugün Belçika'da oynanacak rövanş karşılaşmasında yakından takip edecek. Jose Mourinho Yusuf için özel olarak ilgileniyor. Yusuf'un gelişiminde de önemli katkı sağlıyor.

BAYERN MÜNİH'DEN YAKIN TAKİP!

Dünyanın en büyük kulüplerinden Alman devi Bayern Münih genç oyuncu Yusuf Akçiçek için yakından ilgileniyor. Bugün oynanacak Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında Münih'in scout ekibi genç savunma oyuncusunu izleyecek. Bayern Münih'in sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalması bekleniyor. Öte yandan Yusuf'u Avrupa'nın 4 büyük liginden de izlendiği öğrenildi.

"ACELE ETMEYİN"

Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun yönetim ile sürekli temas halinde olduğu ve genç oyuncunun transferi için acele edilmemesini istediği belirtildi. Mourinho Yusuf ile uzun yıllar çalışmak istediğini ve kesinlikle aceleci olunmaması yönünde talimat verdi.